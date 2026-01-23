東京・北区の埼京線の電車内でさきほど、刃物を持った男がいるという通報があり、17歳の少年が現行犯逮捕された。この事件の影響で埼京線や京浜東北線などが運転見合わせとなっていて、帰宅ラッシュを直撃。SNSには悲鳴が溢れた。23日午後4時半ごろ、北区中十条の埼京線の電車内で、「刃物を持った人がいる」などと110番通報があった。捜査関係者によると、17歳の少年が、電車の中でハサミのようなものを乗客に向けたという。少年