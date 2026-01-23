大阪国際女子マラソンの記者会見で写真に納まる松田瑞生（中央左）、上杉真穂（同右）ら＝23日、大阪市内のホテル第45回大阪国際女子マラソン（25日・ヤンマースタジアム長居発着）の有力選手が23日、大阪市内で記者会見し、4度目の優勝が懸かる30歳の松田瑞生（ダイハツ）は「競技人生の最終章の始まりとしてこの大会を選んだ。うまく結果につながればいい」と2028年ロサンゼルス五輪を視野に闘志を口にした。自己記録更新の