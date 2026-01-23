愛知・名古屋アジア大会で選手の宿泊拠点として活用されるクルーズ船「コスタ・セレーナ」号＝23日午後、東京都江東区9月に開幕する愛知・名古屋アジア大会で選手の宿泊拠点として活用されるクルーズ船が23日、東京国際クルーズターミナルで公開され、大会組織委員会の谷本歩実・アスリート委員長らが客室など船内を視察した。公開されたのはイタリアの会社が保有し、1500の客室を備える「コスタ・セレーナ」号で、大規模な選