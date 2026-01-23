俳優の西田健（80）が23日に自身のX（旧ツイッター）を更新。“最後”の地上波ドラマの放送を前に心境をつづった。この日は、テレビ朝日の人気シリーズ「科捜研の女」のスペシャルドラマ「科捜研の女ファイナル」（後8・00）の放送日。26年の歴史がついに完結する。西田は京都府警察本部長・佐伯志信役を長年務めてきた。放送を前に「とうとう最後か！やはり、さびしいね」と吐露。主演の沢口靖子とのツーショットを投稿し