【リオデジャネイロ＝大月美佳】英紙ガーディアンは２２日、複数の情報筋の話として、ベネズエラのデルシー・ロドリゲス暫定大統領が、米国によるニコラス・マドゥロ大統領の拘束前から米政府側と協議し、米国に協力すると約束していたと報じた。同紙によると、ロドリゲス氏と兄で国会議長のホルヘ氏は、昨年秋から米政府側との協議を開始。１２月頃にはロドリゲス氏は意思を固め、「マドゥロは去る必要がある」「結果がどうな