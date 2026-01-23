東京・歌舞伎町で、メンズコンセプトカフェを無許可で営業した疑いで経営者の男らが逮捕されました。東京・新宿区歌舞伎町のコンセプトカフェ「スマイル」の経営者・押川翔容疑者（40）ら2人は、許可を得ずに男性従業員に女性客を接待させた疑いが持たれています。この店は2025年、無許可で営業していたことがわかり、警視庁が指導していたものの、その後も営業を続けていて、客の中には17歳の女子高校生もいたということです。押