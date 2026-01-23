仕事に集中できないときはどうすればいいか。資産10億円を築いた実業家で投資YouTuberの上岡正明さんは「頭の中がモヤモヤしているときは、超短時間の運動がおすすめ。心拍数を上げることで脳の切り替えスイッチが機能し、パフォーマンスを上げることができる」という――。※本稿は、上岡正明『人生が劇的に変わる 「1分」の使い方』（朝日新聞出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／supawat bursuk※写真はイメー