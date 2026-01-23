卓球女子の張本美和（木下グループ）が、大先輩への思いを口にした。全日本選手権４日目（２３日、東京体育館）のジュニア決勝では、同学年の小塩悠菜（ＪＯＣエリートアカデミー）を３―１で下して４連覇。２００７〜１０年の石川佳純さん以来、１６年ぶりの快挙を成し遂げた。試合後には「ラスト１年（ジュニアは高校２年まで）で負けて終わりたくないなという気持ちがすごく強かったので、こうしてジュニアで勝って優勝でき