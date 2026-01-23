落語家の桂米紫（５２）が２３日、大阪市内で行われた「桂米紫独演会」（３月２２日＝大阪・サンケイホールブリーゼ）の取材会に出席した。米紫はこの日、２０２４年６月に亡くなった桂ざこばさんの形見分けでもらったという着物と雪駄を身に着けて登場。３年連続となる自身の独演会への意気込みを語った。今回、米紫は演目「無精床」「餅屋問答」「百年目」を披露。ほかに桂米舞が「動物園」、桂二乗は「紙入れ」を行う。