なぜタピオカドリンクは大流行し、大失速したのか。元・みずほ証券チーフマーケットエコノミストでマーケットコンシェルジュ代表の上野泰也さんは「値段は他人が決めているものだ。特にわかりやすいのが“ブーム”で、みんながほしいと思えば一気に値段は上がり、熱が冷めればすぐに値段は下がる」という――。※本稿は、上野泰也『本当の自由を手に入れるお金の減らし方』（SBクリエイティブ）の一部を再編集したものです。写真＝