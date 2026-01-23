高松サンポート合同庁舎 四国経済産業局は22日、2025年11月の四国地域の鉱工業指数の動向を発表しました。2020年を100とした生産指数は92.5（季節調整済）と前月比マイナス4.1％となり、3カ月ぶりに低下しました。業種別に見ると、繊維工業、電気機械工業などが上昇し、汎用・生産用機械工業、化学・石油石炭製品工業などが低下しました。経産局は、四国の鉱工業生産活動は「弱含みで推移している」と判断を４か月