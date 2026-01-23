【朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ】 2月→4月 発売予定 価格：9,900円 「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」2026年2月→2026年4月発売予定 コトブキヤは、プラモデル「朱羅 弓兵 絆 影衣 フルパッケージ」の発売月を2月から4月に延期することを発表した。 今回コトブキヤの公式サイトにて本製品の発売延期を伝えており、延期の理由は「諸般の事情」と