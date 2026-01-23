きょう午後、豊橋駅で線路内に男性が立ち入り、東海道新幹線が一時ストップしました。 【写真を見る】東海道新幹線 ｢線路内に人が｣ 50~60代くらいの男性が立ち入り 一時運転見合わせ 静岡方面へと歩き…約30分後に保護される 豊橋駅 きょう午後1時45分ごろ、豊橋駅の東海道新幹線のホームから「線路内に人が立ち入っている」と、JR東海の関係者から警察に通報がありました。 線路に入ったのは、50代から60代くらいの男性