◇天皇杯・皇后杯 2026年 全日本卓球選手権大会 4日目(23日、東京体育館)全日本卓球選手権が行われ、張本美和選手がジュニアの部・女子シングルスで石川佳純さん以来となるジュニア女子シングルス4連覇となりました。現在17歳の張本選手。ではジュニアの部に出場できる回数は残り何回なのでしょうか。張本選手が全日本選手権で初優勝したのは2023年、中学2年生のときでした。そこから順調に女子ジュニアを毎年制し、女王として右に