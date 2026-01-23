テレビ東京「じっくり聞いタロウ〜スター近況（秘）報告」が２２日に放送された。この日は「５８秒でオチる話ＧＰ」。オズワルド・伊藤俊介が出演し、蛙亭・イワクラとの破局直後のエピソードを明かした。伊藤は「別れたときに。さすがに長く付き合ってたし、落ち込んでて。かなり、ちょっと参っていたんですけど…」と破局直後の心境を振り返った。つづけて「バーで後輩と飲んでいたときに。その話をしてて。『俺、落ち込