皇室の護衛などを担う皇宮警察が今年で創立140周年を迎え、恒例の年頭視閲式に天皇ご一家が出席されました。きょう午前10時ごろ、天皇皇后両陛下と長女・愛子さまは皇居・東御苑に到着し、警察庁長官らと挨拶を交わされました。年頭視閲式は、年のはじめに音楽隊の演奏に合わせ、護衛馬部隊や儀仗隊など、さまざまな部隊が行進して士気を高める行事です。今年は護衛官およそ200人が参加しました。天皇ご一家がそろって視察されるの