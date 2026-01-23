俳優・お笑い芸人として活躍するゆりやんレトリィバァが映画監督デビューを果たした話題作『禍禍女』（2月6日公開）より、南沙良演じる主人公の“恋が暴走していく瞬間”を捉えた特別映像が解禁された。【動画】映画『禍禍女』“禁断”のクリップ映像本作は、ゆりやんが2021年に「映画監督に挑戦したい」と語ったことをきっかけに始動したプロジェクト。プロデューサーが約1年にわたり、ゆりやんと頻繁に対話を重ね、恋愛観や