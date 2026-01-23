参政党はきょう、「消費税廃止」や「外国人の不法滞在取り締まり強化」などを盛り込んだ衆院選の公約を発表しました。参政党神谷宗幣 代表「日本のために頑張る国民、その方々が頑張れるプラットフォームを作る。真面目にコツコツ頑張っていれば安心して暮らせる。そういった政治をやっていきたい」参政党は「ひとりひとりが日本」と銘打った衆院選の公約を発表しました。公約には、▼「消費税廃止」のほか、▼食料自給率10