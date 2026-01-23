大阪市の横山英幸市長（44）の辞職に伴う出直し市長選が25日告示される。無所属新人の1人が23日、記者会見して立候補する意向を表明し、選挙戦の見通しとなった。横山氏は日本維新の会公認で、維新の看板政策「大阪都構想」の3度目挑戦の是非を争点に出馬する。主要な政党・政治団体は候補者擁立を見送る方針。投開票は衆院選と同じ2月8日。維新副代表の横山氏は、出直し大阪府知事選に挑む維新代表の吉村洋文氏（50）と共に都