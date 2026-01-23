「ＢＯＡＴＢｏｙカップヤングｖｓベテランバトル」（２３日、平和島）浜野谷憲吾（５２）＝東京・７０期・Ａ１＝が３日目前半５Ｒをインから逃げて１着。「雰囲気は出てきました。スリットの足はいいですね」と笑顔をのぞかせた。しかし、チルトマイナスを試した後半１０Ｒは３コースから４着と舟券に絡むことができず「やっぱりチルト０だったね。スタートの足が全然違った」と反省していた。２４日の４日目は２走７点条