ボクシング元３階級王者の亀田興毅氏が２３日、Ｘを更新。俳優・竹内涼真との２ショットを投稿した。亀田は竹内の肩に手をかけ、笑顔。「久しぶりに涼真と。」と、仲の良さが伺える一枚を公開した。フォロワーからは「いい笑顔ですね！」、「凄い方と友達ですね」などと反響を集めた。２人は、俳優・川崎麻世のインスタグラムにも３ショットで登場。川崎は「ＧＡＣＫＴの新年会ではじめましての竹内涼真くん。亀田興毅くん