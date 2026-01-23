23日夕方、大仙市協和舩沢地内の国道13号で交通事故が発生しました。事故の詳しい状況はわかっていません。国土交通省秋田河川国道事務所によりますと、午後4時40分ごろ、現場付近の国道13号は片側交互通行となっています。