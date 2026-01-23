俳優の横浜流星がInstagramを更新し、Diorの「Winter 26」に関する写真を公開した。 参考：横浜流星、『べらぼう』蔦重の菩提寺・正法寺に参拝「一年半ありがた山！！」 横浜は「@Dior」「@Jonathan.anderson」「#DiorWinter26」「#InvitedbyDior」と綴り、Diorから招待を受けたことを報告。投稿された写真には、ジャケットスタイルで並ぶ2ショットや、柔らかな色味の装いでカメラを見つめるカットが収められている。