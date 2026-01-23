２０２５年に北海道内で発生した特殊詐欺の被害額は２７億円を超え、過去最悪になっています。こうした被害を防ごうと、江別市内の大学生などが犯行の手口をわかりやすく伝える動画を作成して、警察から感謝状が手渡されました。江別警察署から感謝状を受け取ったのは、特殊詐欺の啓発動画を作成した札幌学院大学のお笑いサークルなどです。（動画）「変な請求きたんだけど、やばくね？」動画は大学生と江別署の安全安心アン