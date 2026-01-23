東京市場まとめ 1.概況 日経平均は209円高の53,898円と続伸して寄付きました。前日の米国市場は米欧の地政学リスクへの懸念が後退したことで主要3指数が揃って続伸となり、米国株高の流れを引き継いだ日本市場は好調なスタートとなりました。寄付き後は利益確定の売りが出て一時下落に転じる場面も見られましたが、下値では押し目買いも入り、持ち直した日経平均は181円高の53,870円で前引けとなりました。後場は上昇して