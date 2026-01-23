独立行政法人「家畜改良センター」の十勝牧場（北海道音更町）で、飼育馬の冬季の運動不足解消や、難産防止のための「馬追い運動」が行われている。23日午前、訪れた見物客約80人の目の前を、妊娠した1トン近い馬の群れが雪を蹴散らしながら通ると「でかい！」と歓声が上がった。平日のみ実施され、期間は2月20日まで。この日は計65頭が3組に分かれ、職員が乗った乗用馬に追い立てられながら、800メートルのコースを3周した。