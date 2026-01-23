ピンク・レディーのケイこと歌手増田惠子（68）が、23日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。24年に逝去した夫について話した。増田は44歳で結婚。一昨年に夫が膵臓（すいぞう）がんで亡くなった。末期と告げられた時、「本当にびっくりしてしまって」。ただ、夫は「何にも変わらないんですよ」と話した。「（ショックを受けた）そぶりを一切見せなくて。眠れなかったり、怖くなったりする方がたくさんい