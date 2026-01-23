AOKI¤¬±¿±Ä¤¹¤ë¥¸¥ã¥±¥¸¥ç¸¦µæ½ê¤Ï¡¢2025Ç¯11·î¤Ë¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤òÃåÍÑ¤¹¤ëµ¡²ñ¤Î¤¢¤ë20Âå¤«¤é50Âå¤Î½÷À­¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¡ÖÆ¯¤¯½÷À­¤ÎÅß¤ÎËÉ´¨ÂÐºö¼ÂÂÖÄ´ºº¡×¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£Í­¸ú²óÅú¿ô¤Ï1,002·ï¡£¡û¡ÖÅß¥Ð¥Æ¡×¤ÇÂÎÄ´¤òÊø¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ë¤«?Åß¥Ð¥Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿½÷À­¤Ï47.1%¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤¿¡£ÂÎ¤Î¤À¤ë¤µ¤äµ¤Ê¬¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ê¤É¡¢ÌÀ³Î¤ÊÉÂµ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤ÎËÜÄ´»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¾õÂÖ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬Â¿¤¯¡¢Æ¯¤¯½÷À­