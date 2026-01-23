文化放送メールマガジン（毎週金曜日配信）にて連載中のコラム「水谷加奈の劇場型恋愛体質」。アナウンス部長・水谷アナが、日々の生活で感じたことを心のままに綴っていく。 ―1月23日（金）配信分― 遅まきながら映画【サブスタンス】を配信で観ました。ビジュアルの劣化に苦しむ中年女性が再生医療によって若さと美を取り戻す。その苦悩、代償、破滅…くらいのつもりで見始めたら、いやいやいや相当なホラ