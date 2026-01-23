【アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス】 1月30日 発売予定 価格：7,400円 PowerAは、Xbox Series X|S/Xbox One/PC用コントローラー「アドバンテージ有線コントローラー for Xbox Series X|S - アークティックアイス」を1月30日に発売する。市場想定価格は7,4