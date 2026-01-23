AMD¤Ï¡¢CES 2026¤ÇÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¿··¿¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡ÖRyzen 7 9850X3D¡×¤òÆüËÜ»Ô¾ì¤Ç1·î30Æü¤Î¸áÁ°11»þ¤è¤êÈÎÇä³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£¿ä¾©ÈÎÇä²Á³Ê¤ÏÀÇ¹þ94,800±ß¡£¤Ê¤ª¡¢¥°¥í¡¼¥Ð¥ë»Ô¾ì¤Ç¤Ï1·î29Æü(ÊÆ¹ñ»þ´Ö)È¯Çä¡¢²Á³Ê¤Ï499US¥É¥ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£CES 2026²ñ¾ì¤Ç½é¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ryzen 7 9850X3D¥×¥í¥»¥Ã¥µ3D V-Cache¤òÅëºÜ¤¹¤ëRyzen 7 9800X3D¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×¸þ¤±¿··¿¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤À¡£¥Ö¡¼¥¹¥È»þ¤ÎÆ°ºî¥¯¥í¥Ã¥¯¤¬5.6GHz¤ÈÈó¾ï¤Ë¹â¤¤