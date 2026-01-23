メ～テレ（名古屋テレビ） 23日午前、愛知県蟹江町の集合住宅で火事があり、81歳の女性が全身にやけどを負う重傷です。 窓から吹き出す激しい炎と煙。23日午前11時10分ごろ、蟹江町富吉の集合住宅で「6階から煙が出ている」と、近くに住む人から消防に通報がありました。 消防車など6台が出動し、火は約3時間後に消し止められましたが、10階建て集合住宅の一室が全焼しました。 火元とみられる6階の部屋に住む81歳