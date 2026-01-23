今や日本を代表するメタルバンドのひとつ、Crystal Lakeが約7年ぶりとなるフルアルバム『The Weight of Sound』を、ドイツの名門メタルレーベルCentury Media Recordsからリリースする。2023年に行われたボーカリスト・オーディションを勝ち抜いたアメリカ人ボーカリストJohnが参加した初のアルバムは、脳を震わす暴力性と胸を揺さぶる叙情性が生み出すダイナミクスが美しい傑作。間違いなく彼らの最高傑作であり、世界に誇るべき