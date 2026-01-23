津山市選挙管理委員会岡山県津山市山北22日 23日、衆議院が解散され、「1月27日公示・2月8日投開票」の日程で事実上の選挙戦がスタートしました。岡山県津山市では市長選と市議会議員の補欠選挙の投開票日が衆院選と重なる「トリプル選挙」となります。選挙管理委員会は投票箱を新たに購入するなど対応に追われています。 （津山市選挙管理委員会／甲本和彦 事務局長）「休日返上でやるしかない」 津山市では