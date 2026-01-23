アジア・コモディティ騰落率ランキング＝01/23営業日時点＝ 上海ゴム 2.31％ 大連ポリエチレン 1.72％ 上海重油 0.92％ 大連とうもろこし 0.52％ 上海異形鉄筋 0.32％ 上海銅 -0.08％ ＊数値は前日比％