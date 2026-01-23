◆大相撲▽初場所１３日目（２３日、両国国技館）十両・白熊（二所ノ関）が６勝目を挙げた。立ち合いから同・荒篤山（荒汐）に鋭い立ち合いからたまらず相手が引いたところを押し出した。「たまたま相手が引いたところを前に出られた」と足元を見つめた。すでに７敗。あとのない状態だが、「長くて疲れが溜まっていますが、前を向いて頑張ります」と気合。残り２番で勝ち越しを目指す。