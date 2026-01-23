巨人の新人合同自主トレ最終クール２日目が２３日、Ｇタウンで行われ、育成２位の林燦（はやし・きら）投手＝立正大＝が２０日以来、３度目のブルペンに入った。初めて捕手を座らせ、カーブとフォークを織り交ぜながら２８球を投げ「今日は７、８割くらい」と仕上がりは順調だ。新人合同自主トレは２５日まで行われ、２月１日からは宮崎で春季キャンプがスタートする。背番号０１２は「様子を見ながら投げるところは投げるし