23日も静岡県内を襲った“最長寒波”。御殿場市内の富士山麓では、一面に雪が積もった銀世界の中を野生のシカが歩く姿が見られました。（カメラマン）「現在、朝の6時45分です。御殿場駅前の気温計はマイナス7℃を示しています。 凍える寒さです」御殿場市では、23日朝、氷点下7.3℃と、今季最低気温を記録。通勤通学の人たちからは白い息が…。防寒対策バッチリのこの人は…。（地元の人）「いやもう布団から出たくなかった。最近