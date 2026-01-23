◆大相撲初場所１３日目（２３日・両国国技館）３敗同士の西前頭４枚目・熱海富士（伊勢ケ浜）と、同１２枚目・阿炎（錣山）の対戦は、熱海富士が突き落とし、優勝争いに踏みとどまった。鋭い当たりが相手の体勢を崩し、そのまま手をついた。９、１０日目と２日連続で金星を挙げるなど、３日目から９連勝。しかし、前日は、新大関・安青錦（安治川）との単独首位をかけた一番に守勢一方で完敗。コメントせずに引き揚げた。しか