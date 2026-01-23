２３日の中国本土マーケットは、主要指標の上海総合指数が前日比１３．５８ポイント（０．３３％）高の４１３６．１６ポイントと３日続伸した。前日までの好地合いを継ぐ流れ。中国経済の先行き不透明感がくすぶる中、政府は景気対策を強めていることが支えだ。また、デンマーク領グリーンランドの支配権を巡っての地政学リスクが後退し、昨夜の欧米市場で主要株価指数が軒並み上昇したことも買い安心感につながっている。