【全2回（前編／後編）の前編】高市政権が厳格化の方針を示す外国人政策。中でも焦点に浮上しているのが、100万人に迫る勢いで急増する在日中国人との「共生」の問題だ。実は東京・新小岩にその最前線と位置付けられる団地が存在する。現地取材で浮き彫りになった、理想と現実のギャップとは。＊＊＊【写真を見る】「階段に人糞が…」カオスと化した新小岩の公営住宅映画「男はつらいよ」の主人公・車寅次郎の故郷として知