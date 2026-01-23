タレントのデヴィ夫人（85）が、元マネージャーの女性に暴行を加え、けがをさせた疑いで書類送検されました。傷害の疑いで書類送検されたのは、タレントの「デヴィ夫人」ことデヴィ・スカルノさんです。デヴィさんは2025年10月、東京・渋谷区の動物病院で、当時マネージャーだった女性（30代）に殴るなどの暴行を加え、全治2週間のけがをさせた疑いが持たれています。警視庁によりますと、デヴィさんは動物病院から飼い犬の容体が