サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』（通称『日プ』『日本版プデュ』）第4弾『PRODUCE 101 JAPAN新世界』のトレーナー陣が23日、発表された。仲宗根梨乃、Kevin Woo、KAITAの参加が決定した。【写真】シリーズ3回目の参加！中宗根梨乃第1弾トレーナー陣として解禁されたのは、仲宗根梨乃、Kevin Woo、KAITAの3人。世界が認めるレジェンド振付師兼ダンサー・パフォーマンス演出家である仲宗根梨乃は、今回シリー