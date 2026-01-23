©ABCテレビ 街のおいしい店に潜入し、店主の人柄からにじみ出る人気の秘密を発見するシリーズ「実録！人情食堂」。今回は、地元で愛され続ける京都の町中華を取材しました。 ©ABCテレビ ©ABCテレビ 京都市下京区、JR丹波口駅から徒歩10分の「志成園」は、終日お客さんが絶えない人気の中華料理店。大将の浦井徹さん（73）は富山県出身。高校卒業後、京都に出て中華料理店で修業し、27歳のときに独立して