ミラノ・コルティナオリンピック、スキージャンプの女子日本代表が会見を行いました。高梨沙羅選手（高ははしごだか）は4度目の出場です。オリンピック女子日本代表の4選手が出席した会見。種目が正式採用されてから高梨選手は全ての大会に出場しています。高梨沙羅選手（29）：（3大会）全てのオリンピックに大きな思い出がありますし、これまでの積み重ねたものを出し切れるような舞台にしたい。高梨選手は17歳で初めてオリンピ