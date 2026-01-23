打撃練習するソフトバンク・牧原大＝福岡県小郡市昨季は育成出身選手として初の首位打者を獲得したソフトバンクの牧原大成内野手が23日、福岡県小郡市で自主練習を公開し、打撃練習などで約4時間汗を流した。失速して捕球されることが多かったという左方向への強い打球を意識しながらバットを振り「レフトの頭を越えたい」とさらなる進化を目指す。二塁手として初のゴールデングラブ賞に昨季選ばれた守備では、小久保裕紀監督