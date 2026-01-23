２３日午後４時２０分頃、東京都北区中十条のＪＲ埼京線十条駅近くを走行中の電車内で、「はさみを振り回している人がいる」と１１０番があった。捜査関係者によると、車内にいた若い男がはさみのようなものを振り回したという。乗客にけがはなかった。駆けつけた警視庁の警察官が男を確保した。同庁が詳しい経緯を調べている。◇ＪＲ東日本によると、安全確認のために以下の路線で運転見合わせが発生したが、同