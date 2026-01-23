きょうの外国為替市場で、円相場が2円ほど急速に円高方向にふれる場面がありました。日銀の植田総裁の会見後に1ドル＝159円台前半まで円安が進んでいましたが、その後急速に円高が進み、1ドル＝157円台前半まで2円ほど円高方向にふれるなど、荒い値動きとなっています。