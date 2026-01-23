ナインティナイン岡村隆史（55）矢部浩之（54）が22日深夜放送のニッポン放送「ナインティナインのオールナイトニッポン」に出演。矢部がマネジャーのある行動について言及した。矢部は「俺ずっとモヤモヤしてることあって、年末から。思い出した、そうやそうや。最初に言っとくね、“全然ええねん”。ウチボリさん（ナインティナインのマネジャー）。真面目や、細かいとこ気づく。年末、『ゴチ』の生放送、大精算発表ありました。