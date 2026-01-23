B1東地区所属の越谷アルファーズは1月23日、カイ・ソットをインジュアリーリスト（IL）から抹消したことを発表した。 ソットは220センチ105キロの体格を誇る23歳。フィリピン出身で、2022－23シーズンに広島ドラゴンフライズでBリーグのキャリアを始めた。翌シーズンに横浜ビー・コルセアーズへの期限付移籍を経て、越谷へ加入。1年目となる昨シーズンは26試合の出